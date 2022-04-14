الأول عالميا .. مطار الملك خالد الدولي يُطلق خدمة إشعارات الرحلات بلغة الإشارة للصم والبكم

الرياض، السعودية – 13 إبريل 2022 – أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، عن إطلاق النسخة المُحدثة من خدمة المحادثة التفاعلية عن طريق تطبيقي “واتساب” وتويتر” مُعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تُعد أحد اهم الركائز التي تعتمد عليها الشركة في عملية التحول الرقمي التي تتبناها، حيث تتضمن التحديثات التي تم تطبيقها على الخدمة العديد من المميزات بهدف توفير تجربة فريدة ومبتكرة، حيث تم استبدال النصوص والقوائم الطويلة بمجموعة من الخيارات – أيقونات وقوائم منسدلة – والتي تتيح للمستخدم الضغط على القائمة واختيار الخدمة للحصول على النتائج بشكل سهل وسريع.

وفي خطوة جديدة نحو التميز والريادة، تم توفير خدمة إشعارات الرحلات بلغة الإشارة للصم والبكم، إلى جانب توفير معلومات حول الخدمات المقدمة من المطار، ليكون مطار الملك خالد الدولي، أول مطار على مستوى العالم يطلق هذه الخدمة.

وفى هذا السياق، صرح المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، قائلا: “نسعى من خلال إطلاق النسخة المُحدثة للمحادثة التفاعلية إلى تحسين تجارب المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خلق تجربة تفاعلية من خلال القنوات الاجتماعية، بجانب دعم فئة غالية على قلوبنا جميعًا من ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم وتوفير تجربة سفر استثنائية لهم عبر مطار العاصمة.”

تتوافر الخاصية الجديدة لمستخدمي أنظمة تشغيل “IOS” و “أندرويد”، وسيتمكن المسافرون وزوار المطار من الاستفسار عن الرحلات وأسعار الخدمات وغيرها من المعلومات التي يحتاجونها بسهولة. كما ستسهم هذه الخدمة في تنويع طرق التواصل ورفع مستوى رضا المسافرين إلى مستويات جديدة.

من الجدير بالذكر أن مطارات الرياض، كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عدد من المبادرات في إطار خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي، من أبرزها منصة “أفق” الجديدة لإدارة كافة عمليات المطار بصورة رقمية.

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لمحة حول شركة مطارات الرياض:

تأسست شركة مطارات الرياض في عام 2016 كجزء من برنامج خصخصة قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، للنهوض بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين. وتتولى “مطارات الرياض” إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية. وتسعى “مطارات الرياض” إلى أن تصبح رائدة في تشغيل وإدارة المطارات على مستوى المملكة والمنطقة، عبر تطوير البنية التحتية للمطار وإجراء توسعة للخدمات والمرافق؛ مرتكزة بجهودها على بناء نموذج يحتذى به، وإدارة محور عالمي المستوى للمسافرين وعملاء الشحن والشركاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.riyadhairports.com .

لمحة حول مطار الملك خالد الدولي:

تم افتتاح مطار الملك خالد الدولي في الرياض عام 1983. ويقع المطار في شمال الرياض على مساحة 375 كيلو متر مربع. يضم المطار خمسة صالات سفر و40 جسر إركاب وموقف سيارات مصمم لاستيعاب 11,600 مركبة. كما يضم المطار صالتي الطيران الخاص والصالة الملكية وبرج التحكم المركزي ومدرجين متوازيين يبلغ طول كل منهما 4,260 مترًا (13,980 قدمًا). كجزء من مرحلة التحول الشاملة التي تحدث في المملكة، ولجعل مدينة الرياض وجهة للعديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم، فقد تم تكليف شركة مطارات الرياض بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، ضمن برنامج خصخصة قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. تلتزم مطارات الرياض بتحقيق التميز التشغيلي، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين، لتلبية احتياجاتهم وتوفير تجربة آمنة وسلسة لهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.kkia.sa .