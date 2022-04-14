بفيديو أثار ضجة.. مودل آش تقتحم الصراع بين عبد الرحمن #المطيري و #هند_القحطاني #عاجل

لا تزال ضجّة الزواج من مشهور “سناب شات” عبدالرحمن المطيري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فيديو مثير من مشهورة سناب “مودل آش”.

الفيديو الذي يبلغ مدته ثوان معدودة أعلنت خلاله “مودل آش” رغبتها بالزواج من عبدالرحمن المطيري، قائلة: “أنا قلتها قبل أكثر من سنة، أنا قلت إني أبي أتزوج عبدالرحمن المطيري”.

وأضافت المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية: “بس الحين أقول ونحن في رمضان يا رب أتزوجه”.

وكانت “الفاشينستا” السعودية هند القحطاني قد شنت هجوما حادا على مشهوري تطبيق “سناب شات” عبدالرحمن المطيري وسمول كابتشينو.

وكان عبدالرحمن المطيري قد حل ضيفا على الإعلامي علي العلياني في برنامج “مراحل”، وأجاب على سؤال حول سبب هجوم الفاشينتستات عليه، قائلاً: “السالفة عند الجميع، بس يمكن السبب أن صفات الرجل الذي ترغب بها المرأة موجودة بعبدالرحمن .. ومن هذه الصفات أني رجل لا يقع في المعيب”.

ورداً على سؤال حول الأجمل بين الفاشينستات بدور البراهيم ومودل آش وهند القحطاني، قال: ”ما بيلق بها السؤال أبدأً، نعم بالجميع أنا من النوع الذي يتعب بالسناب على الأفكار النوعية والمحتوى والمبادرات لا أٌريد أن أصل للمنزلق هذا.. خلني على محتواي وعلى الكٌتب”.

وعن إعجاب هند القحطاني به قال: البلا في عيونها لو ماطلع الكلام صدق”.

وجددت هند القحطاني تأكيدها عدم صحة قائمة أسماء المشاهير التي تتمنى الزواج منهم، التي انتشرت على “السوشيال ميديا” خلال الصيف الماضي وتضمنت اسمي المطيري وسمول كابتشينو والفنان العراقي ماجد المهندس.