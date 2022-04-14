أمطار غزيرة على الحمرة.. وتنبيهات متقدمة للرياض والقصيم

هطلت مساء اليوم الخميس أمطار غزيرة على مركز الحمرة التابع لمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا لمنطقة القصيم من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

ووفق حساب المركز الوطني للأرصاد على تويتر، تشمل الحالة مناطق الرس والفوارة ورياض الخبراء والنبهانية وعقلة الصقور والبدائع والبكرية والثامرية والعمار والشماسية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء؛ حيث تستمر حتى الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة.

كما أصدر تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتشمل الحالة مناطق الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما، إذ تستمر حتى الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة.