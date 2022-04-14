سلفة .. شركة تقنية مالية مرخصة من البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي عن ترخيصه لمنصة التقنية المالية -سلفة- والتي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي المصغر عبر تطبيقها الذكي والمتوافقة عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تقدم خدماتها للتمويل الطارئ والسريع على مدار الساعة للأفراد في جميع أنحاء مدن وقرى المملكة العربية السعودية بمبالغ فورية صغيرة تتراوح ما بين الألف ريال إلى الخمسة آلاف ريال وفترة سداد يقررها العميل ما بين شهر إلى ستة أشهر، تساعد الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة.

يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سلفة يزيد الطويل “سعدنا بثقة البنك المركزي السعودي منذ بداية دخولنا إلى البيئة التجريبية التشريعية (Sandbox) وحتى حصولنا على الترخيص. لقد حظيت شركات التقنية المالية باهتمام كبير من البنك المركزي على مختلف الأنشطة من حيث المتابعة والدعم لاجتياز فترات الاختبار بنجاح، ونحن بدورنا في سلفة قد عملنا بجهد عالٍ على التطوير والابتكار في المنتجات المالية لتقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا”.

وذكر في حديثه عن التقنيات المستخدمة في تقديم الخدمات “سعينا في سلفة لبناء حلول مالية غير اعتيادية من خلال التقنية لنوفر للأفراد السيولة السريعة التي قد يحتاجونها من وقت إلى آخر لسد احتياجاتهم اليومية في ظل غياب التمويل الفوري وذلك لتغطية الطلب على هذا النوع من التمويلات من خلال تقديم الخدمة عبر تطبيق ذكي يعمل دون توقف، والذي لم يكن موجودا في السوق السعودي. حيث كانت سلفة أول شركة تقدم هذا النوع من التمويل المباشر والفوري عبر الإنترنت بالاعتماد كليا على تقنيات مالية حديثة ممزوجة بالذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة لنجعل من الزيارات والأوراق والانتظار جزءا من الماضي”. وأضاف، “رأينا إقبالاً كبيرًا من قبل الأفراد على استخدام تقنياتنا مقابل التمتع بالمزايا الخاصة، حيث تتميز منصة سلفة -من خلال تطبيقها- بالسرعة في التنفيذ والموافقة على العمليات التمويلية من خلال الأتمتة الكاملة، وكذلك الشفافية المطلقة في التعاقد والتعامل المالي وطريقة الفوترة. بالإضافة إلى التأكيد على قيمنا الثابتة في مسائل حماية العملاء والتثقيف والتوعية المالية”.

وختم الطويل “نعمل في سلفة بشكل مغاير ومختلف تماماً حيث نعمل على تطوير خلاق للمنتجات التمويلية من خلال التقنيات المستخدمة التي تتماشى مع التطور في أسواق التكنولوجيا المالية عالمياً حتى نتمكن من بناء قيم جديدة للمستهلك، والتي من أهمها بناء الاستقلال المالي للأفراد والتماشي مع تغيرات الأسواق التمويلية العالمية حتى نتمكن في نهاية الأمر من المساهمة في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي”.

الجدير بالذكر أن شركة سلفة تأسست في عام 2018 على يد رائد الأعمال يزيد الطويل وانطلقت للسوق بعد دخولها للبيئة التجريبية التشريعية للتقنيات المالية (Fintech Sandbox) في عام 2019، وتم ترخيصها من قبل البنك المركزي السعودي في 2022 بعد أن تمكنت من خلق قيمة إضافية لسوق التمويل السعودي من خلال أتمتة عملية التمويل الفورية الصغيرة للأفراد عبر تطبيقها الذكي. حيث يشهد مجال التقنية المالية نمواً واهتماماً كبيراً في الوقت الحالي خاصة من الشباب وشغفهم بالتقنية واتقانهم التعامل معها والإبداع في ابتكار خدمات جديدة تساهم في تطوير الخدمات في مختلف المجالات.