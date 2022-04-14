التعاون يكتسح سباهان بثلاثية.. والشباب يخطف التعادل أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تعادل فريق القوة الجوية العراقي أمام الشباب بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف القوة الجوية اللاعب رودريك ميلير في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، وتعادل حسين القحطاني للشباب في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفاز فريق التعاون على سباهان الإيراني بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسجل ثلاثية التعاون نواف الصبحي وزي لويس ويزيد بكر في الدقائق 43 و47 و77 على التوالي.

وفاز فريق الدحيل القطري على باختاكور الأوزباكي بنتيجة 3-2، كما تعادل الغرافة القطري مع شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدف لمثله.