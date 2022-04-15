سامي الجابر: والدتي يمنية ونحن من جماعة دهام بن دواس #سامي_الجابر_من_الصفر #عاجل

كشف لاعب الهلال السابق سامي الجابر في برنامج “اللقاء من الصفر”، عن مفاجأة بشأن والدته ووالده.

وتحدث سامي الجابر عن والدته ووالده، قائلا إن أمّه يمنية ووالده سعودي، مؤكدا أنه يفتخر بنسبه وبوالدته.

وأضاف سامي الجابر: ” بعد كل بطولة كنت أروح لأمير الرياض، وفي الإمارة أول ما دخلنا كان رئيس الهلال آنذاك عبدالله بن سعد يعرف اللاعبين وكان حينها الملك سلمان هو أمير منطقة الرياض”، مستكملا: “لما جا وقتي فسلمت عليه قال عبدالله بن سعد هذا سامي الجابر فرد الملك سلمان سامي بن جابر هذولي أهل دهام بن دواس”، مشيراً إلى أنه كان يصحح له ما يدل على حفظ التاريخ والعوائل.

وأكد الجابر أنه يفتخر بنسبه من جهة والده وأنه سعودي أباً عن جد وكذلك يفتخر بنسبه من جهة والدته الشريفة زينب بنت عبدالله يمنية الأصل.

وعن مرضه، قال إنه أصيب بورم “متنقل” في المفاصل سبب له شلل في سن 11 سنة.

وأضاف: “تعرضت لإعاقة لمدة سنة، وقتها كان في عندنا مناسبة كبيرة، صحيت من النوم عندي ورم غريب في مفصلي، كان من أغرب الأشياء اللي ممكن تشوفها بالحياة”.

وتابع: “اليوم اللي بعده، الورم جه ركبتي، بعدين خف وراح للرجل اليمين، صار يطلع في مفاصلي، بعد شهر لما كان يجيني ما كنت أقدر أمشي”.

وأكمل: “ساءت الأحوال بعد ذلك، ما كنت أقدر أضغط على الفراش، كأن أحد مدخل في رجلي مسمار، أصبحت معاق رسمياً”.

وواصل: “ذهبت إلى المستشفى، وما كان أحد عارف حالتي، وكنت أعاني معاناة غير طبيعية، وقتها كانت زوجة أبوي تعبانه، فذكروا شيخ يقرأ في مدينة قرب البكيرية”.

وأردف: “كان الشيخ أعمى، وعندما دخل سأل عن عمري وماذا أعمل، فقالوا أني مريض ولازلت صغير، فرد قائلا: “قربوه مني”، وبدأ يقرأ عليّ وأعتقد أنه ما قدر يكمل القراءة، ثم قال هذا لازم تجيبونه لي كل يوم”.

وتحدث الدولي السابق سامي الجابر عن إيثاقه في 1992، قائلا “أوقفوني وأنا شاب صغير في بداياتي 6 أشهر بعد مباراة الأردن في تصفيات برشلونة 1992 ولليوم لا أعرف السبب، ولا من سعى لإيقافي”.