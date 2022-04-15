ألمانيا: التخلي عن الغاز الروسي قبل منتصف 2024 أمر غير واقعي

أعلنت ألمانيا أن التخلي عن الغاز الروسي قبل منتصف 2024 أمر غير واقعي.

وألقت 5 معاهد أبحاث اقتصادية ألمانية رائدة بألمانيا، الضوء على ما سيعنيه وقف روسيا لتدفق الغاز عن بلادهم وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على الاقتصاد الألماني.

وفقًا للتوقعات الاقتصادية المشتركة للمعاهد فإنه في حالة الانقطاع الفوري لإمدادات الغاز الروسي، فإنه ذلك سيكلف الناتج الاقتصادي الألماني ما قيمته 220 مليار يورو (238 مليار دولار) في كل من العامين 2022 و2023. وهذا من شأنه أن يعادل أكثر من 6.5٪ من الناتج الاقتصادي الألماني السنوي.

وخفضت المعاهد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 2.7٪ من 4.8٪ بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية، وتتوقع أن يصل التضخم إلى 6.1٪ في عام 2022، وهو أعلى رقم في 40 عامًا، وفي حالة توقف إمدادات الطاقة، فإنها سترتفع إلى 7.3%، وهو رقم قياسي في ألمانيا ما بعد الحرب.