الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يصطدم فريق ليفربول من جديد مع نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

الفريقان التقيا منذ أسبوع في بطولة الدوري وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

ليفربول والمان سيتي يدخلان اللقاء بمعنويات عالية بعد الانتصار في مسابقة دوري أبطال أوروبا والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وتنطلق مباراة ليفربول والمان سيتي في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، في كأس الإتحاد الإنجليزي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.