التشكيل المتوقع لليفربول أمام المان سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب ويمبلي مساء اليوم السبت لمتابعة مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة لها طابع خاصة وسط الشعبية الكبيرة للفريقين والمنافسة القوية بينهما سواء على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون

الوسط: هندرسون – فابينيو – تياجو ألكانتارا

الهجوم: صلاح – ماني – جوتا

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر ، ستونز ، لابورت ، كانسيلو

الوسط: دى بروين ، جوندوجان ، رودريجو

الهجوم: رياض محرز ، بيرناردو سيلفا ، فودين.