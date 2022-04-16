إصابات #كورونا العالمية إلي 504 ملايين إصابة

سجلت إصابات إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس نحو 504 ملايين حالة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا العالمية، اليوم السبت 16 أبريل 2022، وصول إجمالي الإصابات إلى 503 ملايين و846 ألف و098 حالة.

وأشارت البيانات الحديثة إلي وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و220 ألف و414 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 454 مليونا و171 ألفا و434 حالة.

كورونا في ألمانيا

وارتفع عدد إصابات كورونا في ألمانيا، اليوم السبت، إلى 23 مليونا و376879 بعد تسجيل 37568 إصابة جديدة.

وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 132929 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.

كورونا في كوريا الجنوبية

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، نحو 107 آلاف و916 إصابة جديدة بكورونا .

وارتفعت حصيلة إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 16 مليونا و212 ألفا و751 إصابة.

كما سجلت 273 حالة وفاة إضافية بسبب إصابات كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20889 حالة.