” #الطيران_المدني” تكشف عن أداء مطارات #المملكة خلال مارس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن أداء مطارات المملكة في تقييم يعتمد على 14 معياراً تشغيليا.

وأصدرت الهيئة اليوم السبت، تقريرها الشهري حول أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، لشهر مارس 2022م، وفقا للتفصيل الآتي:

– الفئة الأولى

حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول، في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً بنسبة التزام بلغت 82%.

وفي المركز الثاني جاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بنسبة التزام وصلت إلى 82%.

وفي المركز الثالث جاء مطار الملك فهد الدولي بنسبة التزام بلغت 64%.

وفي المركز الرابع جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام 55%.

– الفئة الثانية

وحصل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً، وذلك بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

– الفئة الثالثة

كما حصل مطار طريف على المركز الأول، في فئة المطارات الداخلية، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

معايير التقييم

ويذكر أنه من أبرز عناصر التقييم التي تعتمد عليها الهيئة 14 معياراً تشغيليا، تتضمن أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، إضافة إلى عدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.