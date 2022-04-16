الدفاع_الروسية: تدمير 67 نقطة تجمع جنود أوكرانيين ومنشأتين لإنتاج السلاح #الحرب_الروسية_الأوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حصيلة ضرباتها داخل الأراضي الأوكرانية خلال أمس الجمعة.

وقالت الوزارة الروسية إن قوات عمليتها الخاصة في أوكرانيا نجحت في تدمير 67 نقطة تجمع للجنود الأوكرانيين.

ولفتت إلى تمكنها من تدمير منشأتين لإصلاح وإنتاج السلاح في كيييف وميكولايف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن ما يترواح بين 2500 و3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن.

ووفقا لمقاطع من مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية تم بثها أمس الجمعة، أشار زيلينسكي إلى إصابة نحو 10 آلاف جندي أوكراني، موضحا أنه “من الصعب تحديد عدد من سينجو ويظل على قيد الحياة”.

وقارن زيلينسكي هذه الحصيلة بتقديرات تفيد بمقتل ما بين 19 ألف إلى 20 ألف جندي روسي.