ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 208 ريال 

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 16 أبريل 2022، ارتفاعا ، في ظل تسجيل المعدن الأصفر، مكاسب أسبوعية بنحو 1.5%% في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات السبت، إلى نحو 238 ريالًا (63.47 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، في السعودية اليوم السبت ، إلى نحو 208.25 ريال (55.53 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت، إلى مستوى 178.50 ريال (47.60 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

كما سجل سعر جرام الذهب الاقتصادي في السعودية عيار 14 نحو 138.83 ريال (37.02 دولار).

سعر الجنيه الذهب والاوقية في السعودية

وارتفعت سعر أوقية الذهب في السعودية، مستهل تعاملات اليوم إلى نحو 7406.25 ريال (1975 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم السبت (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1665.98 ريال (444.26 دولار).