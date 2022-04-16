الصحة تسجل 83 إصابات جديدة بكورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت 16 أبريل 2022، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي إصابات “كورونا” في المملكة إلى 752479 حالة مؤكدة.

واظهرت بيانات الصحة اليوم ، تسجيل 249 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 738780 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأظهرت البيانات تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 9068 حالة وفاة.

وبلغ عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية نحو 9 آلاففحص جديد، بينما بلغ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة 63.7 مليون جرعة.