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#الصحة تسجل 83 إصابات جديدة بكورونا #عاجل

متابعات الوئام
16 أبريل 2022 · < 1 minute
وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت 16 أبريل 2022، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي إصابات “كورونا” في المملكة إلى 752479 حالة مؤكدة.

واظهرت بيانات الصحة اليوم ،  تسجيل 249 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 738780 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأظهرت البيانات تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 9068 حالة وفاة.

وبلغ عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية نحو 9 آلاففحص جديد، بينما بلغ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة 63.7 مليون جرعة.