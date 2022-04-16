فلكية_جدة : ” #بدر_رمضان ” يزين السماء اليوم

يرصد القمر البدر لشهر رمضان المبارك اليوم السبت 16 أبريل 2022 ، وسيكون مشاهداً طوال الليل بسماء الوطن العربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي – مع غروب الشمس – وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الأحد.

وأشار إلى أن القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة، مفيداً أن تسمية البدر تطلق عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس بعد منزلة الاقتران ، وسيحدث ذلك عند الساعة 09:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

وبين المهندس أبو زاهرة أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.