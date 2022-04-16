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قرار تاريخي من رئيس برشلونة بعد فضيحة الجماهير بالدوري الأوروبي

16 أبريل 2022 · < 1 minute

كشفت التقارير الصحفية الإسبانية عن رد فعل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بعد أزمة جماهير الفريق الكتالوني في مباراة إينتراخت فرانكفورت الألماني الأخيرة في الدوري الأوروبي وقيام أصحاب البطاقات الموسمية ببيع التذاكر لجماهير الفريق الألماني والتعامل مع المباراة بأنها تحصيل حاصل.

وفاز بطل ألمانيا على برشلونة في الكامب نو بنتيجة 3-2 في إياب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي.

وأكدت التقارير أن لابورتا قرر أن تكون البطاقات الخاصة بالمباريات القارية بإسم الشخص الذي سيحضر المباراة في محاولة منه لعدم تكرار ما حدث.