قرار تاريخي من رئيس برشلونة بعد فضيحة الجماهير بالدوري الأوروبي

كشفت التقارير الصحفية الإسبانية عن رد فعل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بعد أزمة جماهير الفريق الكتالوني في مباراة إينتراخت فرانكفورت الألماني الأخيرة في الدوري الأوروبي وقيام أصحاب البطاقات الموسمية ببيع التذاكر لجماهير الفريق الألماني والتعامل مع المباراة بأنها تحصيل حاصل.

وفاز بطل ألمانيا على برشلونة في الكامب نو بنتيجة 3-2 في إياب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي.

وأكدت التقارير أن لابورتا قرر أن تكون البطاقات الخاصة بالمباريات القارية بإسم الشخص الذي سيحضر المباراة في محاولة منه لعدم تكرار ما حدث.