ليفربول بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول عن تشكيل اللاعبين لمواجهة مانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي اليوم.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، الفائز من مواجهة تشيلسي وكريستال يالاس في نصف النهائي الآخر والذي سيقام غدًا على نفس الملعب.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي رفقة ساديو ماني ولويس دياز.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، كيتا.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، ماني خط .