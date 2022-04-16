تغييرات بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ليفربول اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الفريقان قد التقيا الأحد الماضي في المباراة التي أقيمت ببطولة الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وشهد تشكيل السيتي عدة تعديلات حيث يشارك زينتشنكو وستيفن وجاك جيريليش بدلا من كايل ولكر وإيدرسون وكيفن دي بروين

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – ستونز – آكي – زينتشنكو

خط الوسط: فرناندينيو – برناردو سيلفا – رحيم سترلينج – جاك جيريلش – فيل فودين

خط الهجوم: جابرييل خيسوس