ليفربول يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثلاثية أمام مانشستر سيتي

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ملعب “ويمبلي”.

وأنهى فريق ليفربول الإنجليزي الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالتقدم بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية ليفربول إبراهيم كوناتي في الدقيقة 9 وساديو ماني “هدفين” في الدقيقتين 17 و45.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 9 من رأسية رائعة في شباك مانشستر سيتي ليمنح كوناتي فريق ليفربول التقدم.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد خطأ فادح من الحارس الشاب ستيفن الذي تعرض للضغط من ماني ليفشل الحارس في التمرير وينقض عليه ماني الذي سجل في المرمى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 45 من تسديدة رائعة عن طريق ساديو ماني.

وفي الشوط الثاني تمكن جاك جيريليش من تقليص الفارق لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 47 أي بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط.

واستمرت الهجمات المتبادلة من جانب الفريقين طوال الشوط قبل ان يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع لتشتعل المباراة.

وشهدت الدقائق الاخيرة محاولات من جانب السيتي على أمل إدراك التعادل لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بانتصار ليفربول.

جاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، كيتا.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، ماني .

وجاء تشكيل السيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – ستونز – آكي – زينتشنكو

خط الوسط: فرناندينيو – برناردو سيلفا – رحيم سترلينج – جاك جيريلش – فيل فودين

خط الهجوم: جابرييل خيسوس