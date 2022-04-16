تفاصيل تذكر لأول مرة عن قيادة المرأة #عاجل

في 26 سبتمبر 2017 أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018، وفي 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية.

القرار كانت تاريخيا وتضمن تفاصيل كثيرة، كُشفت بعضها في رمضان 2022 من خلال سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في تصريحات ببرنامج “وعد” على “mbc” إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تساءل عن سبب تدني مركز المملكة في تقرير البنك الدولي رغم كل الجهود الكبيرة المبذولة، موضحة أن مجموعة على رأسها الدكتور ماجد القصبي بذلت جهدا كبيرا وعملت على رفع ذلك، وهو ما تحقق بالفعل، إلا أن ولي العهد تحدث معهم جميعا ليعرف “أين التقصير؟”، وسألهم هل نحن بالفعل غيرنا حياة المرأة بطريقة جذرية مؤسساتية؟ وهل رأينا هذا التغيير؟ وهل هو كافٍ؟ موضحا لهم أن تلك الجهود لم تتم من أجل البنك الدولي لكنها من أجل تغيير حياة المرأة للأفضل.

في السياق، قال الدكتور ماجد القصبي إنه بعد تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية في عام 2015 سألته ابنته متى تقود المرأة السيارة، وإنه حق من حقوقها، فرد عليها بأن قيادة المرأة مهمة إلا أن هناك ملفات أهم، وأفهمها أن ذلك الأمر سيحدث خلال 7 إلى 10 سنوات.

وأوضح القصبي أنه بعد فترة سأل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متى يمكن للمرأة أن تقود؟ فرد ولي العهد بأنه في العام التالي ستقود المرأة السيارة، لكن لا بد من تهيئة البنية التحتية كتعليمها القيادة وإعداد المدارس والإجراءات والأنظمة، كما أن المرأة غير موجودة في الأمن العام ولا المنظومة الأمنية، هي موجودة في وظائف محددة في المكاتب. وبين القصبي أنه لم يتوقع أن يتم إنجاز الأمر، لكنه تحقق.