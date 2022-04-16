“الصحة” توضح ضوابط تنظيم عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص

أوضحت وازارة الصحة قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على وضع ضوابط لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي، حيث نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر إنفوجرافيك توضيحي للقرار الذي يتضمن قيام وزارة الصحة باستقبال طلبات الجهات الصحية الخاصة، وتنظيم موافقة جهات عمل الممارسين الصحيين الحكومية، عبر نظام إلكتروني موحد، وذلك وفق عدد من الشروط التي حددها المجلس، وهي أن يكون استشاريا سعوديا حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة، وتوجد لديه خبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس، بالإضافة إلى وجود تسجيل سارٍ لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع أهمية الحصول على تقييم أداء وظيفي عال ٍخلال العامين الأخيرين، وكذلك الموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، مع الالتزام بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهة الصحية الحكومية التي يعمل بها.