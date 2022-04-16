دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي.. وبيترو أتليتكو يعبر صن داونز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، فوزا صعبا على الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الأهلي عمرو السولية في الدقيقة 13 وحسين الشحات في الدقيقة 23 وجاء هدف الرجاء الوحيد عن طريق محمد زريدة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل 22 أبريل في الدار البيضاء.

كما فاز بيترو أتليتكو الأنجولي على ملعبه أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب.