الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على إشبيلية مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وإقصاء تشيلسي من البطولة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق 12 نقطة عن برشلونة وإشبيلية أصحاب المركزين الثاني والثالث

تذاع مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد، في الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.