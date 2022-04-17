الموعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

يخوض فريق باريس سان جيرمان مباراة هامة وقوية مساء اليوم الأحد أمام مارسيليا في قمة مباريات الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان لا مجال أمامه سوى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعلم نجوم باريس سان جيرمان أن تحقيق أي نتيجة سلبية في لقاء اليوم سيهدد مشوار الفريق في الفترة المقبلة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث منافسات الدوري الفرنسي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري، حيث تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا عبر قناة beIN Sports.