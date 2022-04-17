حالة #الطقس.. توقعات بهطول #أمطار على 4 مناطق

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد 17 أبريل 2022، إن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران.

رياح وأتربة وغبار على 3 مناطق

وتوقع المركز نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وغربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الاوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، .

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.