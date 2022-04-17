تبدأ اليوم.. #التعليم تعلن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي #عاجل

أعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور.

وأوضحت أن التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية، يكون خلال الفترة من 16-9-1445هـ إلى 23-9-1445هـ ، وذلك من 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوما كحد أدنى إلى 11 سنة و5 أشهر كحد أعلى.

التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، من 16-9-1443هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3-1444هـ، وذلك من 6 سنوات أو أقل 90 يوما بحد أدنى إلى 11 سـنة و3 أشهر كحد أعلى.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من 7-10-1413هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17-3-1444هـ، وذلك من 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوما كحد أدنى إلى 11 سنه و3 أشهر كحد أعلى.

تسجيل الطلبـة هـي مرحلـة رياض الأطفال، يبدأ من 28-10-1443هـ ويستمر خلال العام الدراسي، لمـن أكمل 3 سنوات ولم يبلغ السادسة

تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس من 27-11-1413هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أن إنتهاء الموعد واقفال التسجيل في 17-5-1444هـ، وذلك لمـن نقـل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوما.

تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدوليـة من داخل المملكة وخريجـي الروضـات القادميـن مـن خارج المملكة في جميع المدارس، من 23-1-1444هـ ويستمر حتى انتهاء الموحد وإقفال التسجيل في 17-3-1446هـ ، وذلك مـن نقـل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوما.