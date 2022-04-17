رقم ضخم.. مسؤول يكشف قيمة #الهدر_الغذائي في #المملكة

كشف مدير برنامج الحد من الهدر في الغذاء، زيد الشبانات، أن قيمة الهدر الغذائي في المملكة تتجاوز 40 مليار ريال سنويا.

ويتصدر الأرز، قائمة الأطعمة المهدرة في المملكة، وتصل نسبته إلى 30% من قيمة الطعام المهدر.

ووفق تصريحات “الشبانات” في حديث لقناة “الإخبارية”، يأتي الدقيق والخبز ثانيا، وتصل نسبتهما إلى 25% من قيمة الطعام المهدر.

ويبلغ الهدر الغذائي في المملكة 4 ملايين و66 ألف طن سنويا، وعالميًا أكثر من 1.3 مليار طن.

وتفيد دراسة صادرة عن البرنامج الوطني السعودي للحد من الفقد والهدر في الغذاء، بأن الخضراوات الأعلى نسبة في الفقد والهدر، تليها اللحوم الحمراء ثم الفواكه والأرز.