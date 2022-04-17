ثلاثة مستويات من المخاطر البيئية تهدد ⁧‫المؤسسات التعليمية

أعلنت جامعة نايف العربية ، اليوم الأحد، عن ثلاثة مستويات من المخاطر البيئية تهدد المدارس العربية.

وحدت دراسة نشرتها جامعةنايف العربية بعنوان (المخاطر البيئية في المؤسسات التعليمية).

وقدّمت الدراسة نموذجاً لحماية المؤسسات من هذه المخاطر، وعدداً من التوصيات لتشجيع الدول العربية على تفعيل قوانينها للوقاية منها.

المخاطر البيئية في مدارسنا العربية

الأكثر حدوثا

ارتفاع / انخفاض الحرارة بالمواسم

انقطاع الكهرباء

انقطاع مياه الشرب

الأقل حدوثا

تلوث الهواء

تلوث مياه الشرب

الأمراض المعدية

نادرة

سيول

فياضانات

زلازل

حرائق