دون مراجعة #المرور.. 8 خطوات لاستخراج إذن #إصلاح_المركبات عبر منصة #أبشر  

أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

واستعرض المرور عبر حسابه على تويتر خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة.

وجاءت الخطوات كالتالي: