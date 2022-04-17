دون مراجعة #المرور.. 8 خطوات لاستخراج إذن #إصلاح_المركبات عبر منصة #أبشر  

أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
واستعرض المرور عبر حسابه على تويتر خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة.
وجاءت الخطوات كالتالي:
- تسجيل الدخول على منصة أبشر
- اختيار المركبات “خدمات”
- اختيار ادارة المركبات
- اختيار المركبة المعنية
- اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب
- سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح
- التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح
- مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة