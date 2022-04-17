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دون مراجعة #المرور.. 8 خطوات لاستخراج إذن #إصلاح_المركبات عبر منصة #أبشر  

متابعات _ الوئام
17 أبريل 2022 · < 1 minute
المرور وأبشر
المرور وأبشر

أكد المرور السعودي، أنه يمكن استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

واستعرض المرور عبر حسابه على تويتر خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة.

 

وجاءت الخطوات كالتالي: 

 

  • تسجيل الدخول على منصة أبشر
  • اختيار المركبات “خدمات”
  • اختيار ادارة المركبات
  • اختيار المركبة المعنية
  • اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب
  • سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح
  • التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح
  • مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة