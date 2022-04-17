العثور على #مفقود_الرياض _حي_الرمال متوفى #عاجل

عُثر صباح اليوم، على مفقود الرياض- حي الرمال، المواطن صالح الجنيدل؛ متوفى بعد أن فُقد في السابع من رمضان الحالي بعد خروجه بسيارته من منزله.

وقالت جـمعية الـسلام للإغـاثة والطـواري، أنع وصل بلاغ لجمعية السلام عن مفقود الرياض بحي الرمال الاسم صالح ابراهيم من يشاهده او يعثر عليه التواصل مع 911 أو مع رقم ذويه.

ونشرت الجعية عبر تويتر اليوم “نتقدم بالتعازي لاسره صالح الجنيدل، عظم الله اجركم ونسال الله ان يرحمه ويغفر له ويبدله بدار خير من الدار الدنيا”.

وكانت الجهات الأمنية ممثلة في قسم الثمامة قد تلقت قبل 9 أيام بلاغاً عن فقدان المواطن: صالح إبراهيم الجنيدل؛ يبلغ من العمر 62 عاماً يركب مركبة من نوع فورد رنجر غمارتين، تغيَّب عن ذويه منذ مساء الجمعة قبل الماضي؛ لتكثّف بعدها الجهات الأمنية وعدة فرق تطوعية ومتطوعون، البحث عن المفقود الذي عُثر عليه اليوم متوفى بأحد المواقع في محافظة رماح.