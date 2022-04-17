الإحصاء ترصد السلع الأكثر ارتفاعاً في أبريل

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مارس2022 مقارنةً بشهر مارس 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

وجاء كلٌ من (طماطم محلي، وطماطم مستورد، وفلفل أخضر بارد محلي، وقرع عسلي، ولبن طازج محلي “الصافي”، ولبن زبادي/ روب “الصافي”، وعنب لبناني، وملفوف أبيض) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وسبانخ، وبن حب/ لقمتي، وتين محلي، وبصل مدور محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وصابون سائل للأواني فيري، وإقامة بالفنادق، وشقة مفروشة، وتغيير زيت، وكشف طبيب أسنان) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، وتنظيف وكوي الملابس بالمغسلة، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، ومناديل ورق محلي “فاين”).