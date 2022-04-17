بعد انخفاضات أبريل.. #روسيا تعلن خطتها بشأن تدفق #الغاز إلى #أوروبا

أصدرت موسكو بيانا جديدا، اليوم الأحد، بشأن تدفق الغاز الروسي إلى اوروبا.

وأكدت شركة “غازبروم” على استمرار إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا ، وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين،بشكل منتظم وبلغت 57 مليون متر مكعب في يوم الأحد 17 أبريل.

وينص العقد الذي وقعته شركة “غازبروم” مع المستهلكين الأوروبيين لسنة 2022 على تزويدهم بـ 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

في الوقت نفسه، ومنذ نهاية فبراير، ظل حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا عند مستوى قريب من هذا الحجم، وبسبب المخاطر الجيوسياسية والطقس البارد، انخفض قليلا فقط خلال يومين، في منتصف مارس.

كذلك تم تسجيل انخفاض منذ 8 أبريل، وذلك مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.