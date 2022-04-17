” #واتساب” يضيف خاصية جديدة للمحادثات الجماعية

على غرار تطبيق تليجرام، أضاف تطبيق واتسآب خاصية جديدة لتسهيل عمليات المحادثة الجماعية بين المستخدمين.

وتسمح خاصية “كوميونتي” للمحادثة الجماعية بزيادة عدد المشاركين في المحادثة الصوتية إلى 32 مشاركا، مع إضافة الرموز التعبيرية للتعليق على الرسائل المسموعة، بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وتستهدف الخاصية الجديدة أفراد المؤسسات مثل المدارس أو الأحياء السكنية لتنسيق وتبادل المعلومات.

وبحسب مسؤول في شركة واتسآب فإن خاصية “كوميونتي” هي الرد على المجموعات والقنوات الموجودة على تطبيق تيليجرام. وفي حين لم يتضح حتى الآن العدد الأقصى الذي يمكن أن تضمه المجموعة الواحدة من كوميونتي، فإنه بالتأكيد لن يصل إلى “مئات الآلاف” الذين يمكنهم الاشتراك في مجموعة محادثة أو قناة واحدة على التطبيقات الأخرى. في الوقت نفسه فإن المحادثة الجماعية عبر خاصية كوميونتي ستتمتع بنفس الخصوصية والحماية التي يوفرها تطبيق واتسآب لمستخدميه.

وأضاف تطبيق واتسآب مجموعة من الخصائص الجديدة الموجودة في التطبيقات المنافسة منذ وقت طويل، مثل الرموز التعبيرية وزيادة عدد المشاركين في المحادثة الصوتية إلى 32 شخصا مقابل 8 أشخاص قبل ذلك. كما يمكن للمستخدمين تبادل ملفات ووسائط أكبر حجما عبر التطبيق بما يصل إلى 2 جيجابايت للملف الواحد مقابل 100 ميجابايت حاليا.