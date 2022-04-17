رئيس فرنسا يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء مع باريس

يحاول ماكرون الرئيس الفرنسي إقناع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان بالاستمرار بين صفوف الفريق الباريسي في الموسم المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية فإن ماكرون تحدث مع مبابي بشكل مباشر وأكد له على أهمية استمراره مع الفريق ورفض رحيله.

وأشار ماكرون لمبابي أن بقائه مع فريق باريس سان جيرمان بمثابة قضية دولة وأنه قدوة لكل الشباب هناك وسيكون استمراره أمر مهم للغاية من كل الجوانب.

مبابي يعتبر قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد في الموسم المقبل حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.