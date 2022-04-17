أول تعليق من تشافي على كارثة جماهير برشلونة أمام فرانكفورت

علق تشاقي المدير الفني لفريق برشلونة لأول مرة على الأزمة الخاصة بجماهير النادي الكتالوني في مباراة إينتراخت فرانكفورت الألماني الأخيرة بالدوري الأوروبي.

وقامت بعض جماهير برشلونة ببيع التذاكر لجماهير الفريق الألماني واعتقدوا أن المباراة بمثابة تحصيل حاصل قبل أن ينجح بطل ألمانيا في الفوز والعبور للدور نصف النهائي.

وقال تشافي في تصريحات صحفية اليوم :”اللاعبون تحدثوا معي بعد المباراة وأكدوا بأنهم كانوا غير مرتاحين في الملعب من مشهد الجمهور وتسبب لهم في ضغط”.

وأكمل :”الإدارة أخطأت أيضًا في الأمر وكان عليهم عدم السماح بما حدث”.