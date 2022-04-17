بالتعاون مع “مسك”.. التعليم: انطلاق المرحلة الثانية من برنامج “اكتشف مسارك”

أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج “اكتشف مسارك”، الذي تنفّذه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسـك” بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لتمكين وتثقيف أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية للتعرّف على ميولهم، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة لهم في المستقبل، إضافةً لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المسارات المناسبة، وذلك بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومسيرة التنمية الوطنية في رؤية المملكة 2030.

وتتزامن انطلاقة البرنامج مع الورشة التعريفية للمنسقين والمنسقات من الكوادر التعليمية في جميع إدارات التعليم التي تُقام افتراضياً؛ للتعريف به، وإطلاعهم على آليات التنفيذ والمتابعة، إلى جانب مناقشة مؤشرات أداء البرنامج.

ويستهدف البرنامج المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج وتقاطعهم وقربهم مع الفئة الرئيسية، كما يستهدف الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وأولياء أمورهم، عبر أربع رحلات علمية متنوّعة.​