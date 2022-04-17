تشيلسي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية أمام كريستال بالاس

تأهل فريق تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وبتلك النتيجة يصعد تشيلسي لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 14 مايو المقبل، وذلك بعد فوز الريدز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف النهائي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط هجوم من جانب تشيلسي ودفاعات قوية من كريستال بالاس.

لقاء اليوم شهد تسجيل روبن لوفتوس تشيك الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 65، قبل أن يسجل ماسون ماونت المتألق الهدف الثاني للبلوز بالدقيقة 76، فيما فشل كريستال بالاس في التسجيل طوال اللقاء لينتهي بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن ليستر سيتي آخر من توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي الموسم الماضي على تشيلسي بهدف دون رد.