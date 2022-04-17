المياه الوطنية ترد على شكوى أهالي حي الفضيلة بجدة: خدمنا 370 عميلا في يوم الأزمة

ردت شركة المياه الوطنية على شكوى أهالي حي الفضلية، التي أثارتها “الوئام” بشأن العجز في امدادات المياه.
وأفادت بأن حي الفضيلة من المناطق غير المخدومة بشبكات المياه ، ويتم خدمتها بالصهاريج عن طريق محطة تعبئة (الخمرة) جنوب جدة على مدار (24) ساعة ،
وأكدت أنه تم خدمة أكثر من (370) عميل من سكان حي الفضيلة في اليوم المشار اليه ، بالتزامن مع ارتفاع الطلب في شهر رمضان المبارك وزيادة الكثافة السكانية في الآونة الأخيرة في الأحياء غير المخدومة بالشبكة .
وشهد حي الفضيلة جنوب محافظة جدة، الخميس الثامن من إبريل، أزمة في إمدادات المياه، مع بداية شهر رمضان المبارك.
ردت شركة المياه الوطنية على شكوى أهالي حي الفضلية، التي أثارتها “الوئام” بشأن العجز في امدادات المياه.