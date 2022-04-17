أمطار على الباحة وسراة عبيدة.. وتنبيه لحالة الطقس في عسير

تشمل تأثيرات الأمطار المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية وتدنِّيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والربوعة، والعرين، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 2 صباحاً.

وشهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات العقيق والقرى وبني حسن والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة سراة عبيدة اليوم, سالت على إثرها الأودية والشعاب.