ريال مدريد يعود من بعيد بثلاثية أمام إشبيلية

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا مثيرًا على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في قمة الجولة الـ 32 من الليجا الإسبانية.

افتتح الكرواتي إيفان راكيتيتش التسجيل لفريقه إشبيلية في الدقيقة 21 من ركلة حرة مباشرة سجلها على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مستغلًا خطأ من إيدير ميليتاو في حاجز الصد البشري.

وأضاف الأرجنتيني إيريك لاميلا الهدف الثاني لـ إشبيلية في الدقيقة 25 من متابعة لتمريرة زميله كورونا الذي هرب ببراعة من المراقبة الدفاعية لميليتاو، ليتأخر ريال مدريد بثنائية.

وفي الشوط الثاني، استحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بشكل كامل، حتى استطاع البديل البرازيلي رودريجو جويس من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من متابعة لتمريرة زميله داني كارفخال من الجهة اليسرى.

ضغط ريال مدريد تواصل، وسجل لاعبه فينسيوس جونيور هدفًا في الدقيقة 76، لكن تم إلغائه بداعي لمسه للكرة بيده، بعد العودة لتقنية الفيديو، وسط اعتراض كبير من لاعبي ريال مدريد.

وفي الدقيقة 83، تمكن البديل ناتشو فيرنانديز من تسجيل هدف التعادل لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة بيمناه من داخل منطقة جزاء إشبيلية من متابعة لتمريرة كارفاخال.

ريال مدريد لم يكتف بالتعادل، واستمر في سعيه نحو تسجيل مزيد من الأهداف، حتى نجح في تحقيق ذلك عن طريق الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 92 من متابعة لتمريرة زميله رودريجو الذي قام بمجهود فردي مميز من الجهة اليمنى، ليحقق الفريق الملكي انتصارًا مثيرًا وهامًا يقربه من لقب الليجا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الثالث.