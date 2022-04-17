بقرار وزير #التعليم.. إنشاء وحدة لاستقطاب القيادات و “السلمي” مشرفا لها

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراره بإنشاء وحدة بمسمى استقطاب القيادات بوزارة التعليم، كما أصدر قرارا بتكليف الدكتور فهد جازي السلمي مشرفاً عاما على الوحدة ويرتبط به مباشرة.

وتتضمن مهام الوحدة في منشور حصلت “الوئام” عليه “إدارة أعمال منصة قادة المستقبل، وإدارة بيانات المنصة والسير الذاتية كأصول يمكن استثمارها في اختبار قيادات الوزارة وقطاعاتها، والعمل مع وكالة الموارد البشرية لإعداد وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية في الوزارة وقطاعاتها، والعمل مع وكالة الموارد البشرية لإعداد مسارات مهنية ومسارات تدريبية للقيادات في الوزارة وقطاعاتها، والعمل مع الإدارة العامة للتحول الرقي على استكمال أتمنة الإجراء الإجراءات والضوابط والمعايير الخاصة باختيار القيادات في الوزارة وقطاعاتها وفق وثيقة الإجراءات المعدة من قبل وكالة التخطيط والتطوير، والتنسيق مع التحول الرقمي للتطوير المستمر لأدوات وآليات الفرز الآلي، والعمل على اختبار اختبارات التقييم والاختبارات السيكومترية اللازمة لاختبار القيادات بالتنسيق مع لجان الاختيار ووكالة الموارد البشرية”.

كما تشمل “العمل مع اللجان فرق العمل المسؤولة عن اختيار المرشحين للوظائف القيادية؛ مثل لجنة اختيار مديري التعليم ومساعديهم ولجنة اختيار الملحقين الثقافيين ومساعديهم والمشرفين الدراسيين، لتنسيق الأدوار وتفعيل دور المنصة في اختيار القيادات، والتنسيق مع التحول الرقي / الشركة المشغلة للمنصة لإجراء التدريب اللازم للمعنيين لمستخدمي المنصة من أمناء اللجان / فرق العمل وغيرهم”.

كما تعنى بتقديم الدعم للجان / فرق العمل المسؤولة عن اختيار المرشحين للوظائف القيادية، والتأكد من امتثالهم للضوابط والمعايير والخطوات المعرفة في إجراء الترشيح والاختيار عبر المنصة، والتنسيق المباشر مع إدارة رعاية المستفيدين (تواصل) للتأكد من معالجة البلاغات التظلمات ذات العلاقة بالمنصة، وإعداد التقارير الدورية عن أداء المنصة والامتثال والاستخدام، وتقديمها لصاحب الصلاحية ومشاركتها مع أصحاب العلاقة بعد اعتمادها.

وتضمن القرار المهام والمسؤوليات الوظيفية وهي “العمل مع مرؤوسيه لإعداد تصور عن أهداف المنصة ومبادراتها التطويرية مع التركيز على تحسين النواتج، المرجوة منها، ومناقشتها مع أصحاب العلاقة، الإشراف على تنفيذ أهداف المنصة بعد اعتمادها، وتطبيق حوكمة المنصة و الصلاحيات المعتمدة، والرفع للتحول الرقمي لمنح الصلاحيات لرؤساء وأمناء لجان الاختيار، وفق الحوكمة المعتمدة، فضلا عن تحديد احتياجات الموارد البشرية والتقنية للمنصة، والاحتياجات التدريبية للعاملين بها، والرفع لصاحب الصلاحية.

كما تشمل “العمل مع الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية فيما يخص تعريف الأوصاف الوظيفية للفرص المطلوب طرحها على المنصة، والعمل مع إدارة رعاية المستفيدين (تواصل والإدارة العامة للتحول الرقمي والموارد البشرية فيما يخص، وتعریف ضوابط وشروط التظلمات عبر المنصة وآليات التعامل معها على مستوى الوزارة وقطاعاتها، والعمل على استكمال أتمتة الإجراء/ الإجراءات والضوابط والمعايير الخاصة باختيار قيادات الوزارة وقطاعاتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحول الرقمي، والعمل على تطوير وتحسين الأدوات ذات العلاقة، والإشراف على آليات الفرز الألى والاختبارات التقييمية والتخصصية المستخدمة في المنصة والعمل على تطويرها، والتأكد من مواءمتها مع الحوكمة المعتمدة لها، والإشراف على إدارة أعمال منصة قادة المستقبل، والإشراف على إدارة بيانات المنصة والسير الذاتية فيها كأصول يمكن الاستفادة منها على مستوى اختيار قيادات الوزارة وقطاعاتها”.

ومن المهام أيضا “تفعيل دور المنصة مع اللجان /فرق العمل الخاصة بالترشيح والاختيار على الفرص القيادية، والإشراف على تدريب أعضائها المعنيين على استخدامها، وتقديم التغذية الراجعة حول المنصة وآليات عملها”.