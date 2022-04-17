باريس سان جيرمان يحسم قمة الدوري الفرنسي بهدفين أمام مارسيليا

فاز فريق باريس سان جيرمان على مارسيليا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسجل نيمار الهدف الأول لصالح باريس في الدقيقة 12 قبل أن يسجل كيليتا هدف تعادل به لمارسيليا في الدقيقة 31.

واستطاع مبابي النجم الشاب أن يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان الفرنسي، ليقود باريس لفوز ثمين على مارسيليا في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

باريس رفع رصيده إلى النقطة 74 في الصدارة فيما تجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 59 في المركز الثاني.

باريس سان جيرمان خاض 32 لقاء في الدوري هذا الموسم فاز في 23 وتعادل 5 وخسر 4 مباريات مسجلا 72 ومستقبلا 30.