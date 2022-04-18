الموعد والقنوات الناقلة لمباراة سباهان الإيراني والتعاون في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق التعاون مباراة هامة اليوم الإثنين أمام سباهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون يدخل اللقاء ويبحث عن تحقيق الانتصار وتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي من البطولة الآسيوية.

التعاون يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

وتنطلق مباراة التعاون ضد سباهان في تمام الحادية العشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ستذاع مباراة التعاون السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا عبر قناة beIN Sports AFC بصوت المعلق أحمد البلوشي.