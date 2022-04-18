التشكيل المتوقع للتعاون أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق التعاون مساء اليوم الإثنين أمام سباهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

المواجهة صعبة بين الفريقين والتعاون عينه على تحقيق الانتصار للاقتراب بشكل أكبر من التأهل للدور التالي.

وتنطلق مباراة التعاون ضد سباهان في تمام الحادية العشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ستذاع مباراة التعاون السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا عبر قناة beIN Sports AFC بصوت المعلق أحمد البلوشي.

ومن المتوقع أن يخوض التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معتز البقعاوي

خط الدفاع: يزيد البكر، نواف الصبحي، كريستيان لوينداما، سعد بالعبيد

خط الوسط: فهد الرشيدي، طارق محمد، ألفارو ميدران، فيصل محمد

خط الهجوم: لياندر تاوامبا، حسن العمري