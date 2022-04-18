التشكيل المتوقع للشباب أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا

يصطدم فريق الشباب مساء اليوم الإثنين أمام القوة الجوية العراقي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب لا بديل عن الانتصار في لقاء اليوم لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا والاستمرار في النتائج المميزة له في الفترة الأخيرة.

وتنطلق مباراة الشباب مع القوة الجوية في تمام الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يخوض الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي – فواز الصقور – حسان تمبكتي – عبدالله الشامخ.

خط الوسط: ألفريد ندياي – إيفر بانيجا – تركي العمار.

في الهجوم: عبدالله الجوعي – نواف العابد – جون ماري.