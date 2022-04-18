الأرصاد: هطول #أمطار ورياح على هذه المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين ، إنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران.

رياح وأتربة وغبار

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على منطقة الجوف والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأضاف المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج