قفزة جديدة في #أسعار_الذهب عالمياً

سجل أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أفضل مستوى لها منذ منتصف شهر بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0,5 % إلى 1984,2 دولاراً للأوقية (الأونصة) اعتباراً من الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ شهر، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0,8 % إلى 1990,2 دولاراً.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد تحقيقه ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2018.

وشهد سعر الفضة ارتفاعا في المعاملات الفورية 0,5 % إلى 25,8 دولاراً للأونصة كما صعد سعر البلاتين 0,8 % إلى 997,5 دولاراً وزاد سعر البلاديوم 1,1 % إلى 2393,67 دولاراً.

ومن المتوقع أن تسجّل الصين تدهوراً حادّاً في النشاط الاقتصادي ، مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كورونا وعمليات الإغلاق رغم أنّ النمو في الربع الأوّل ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.