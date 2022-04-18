ارتفاع أسعار #النفط.. و” #برنت” فوق 113 دولارا للبرميل #عاجل

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين، ارتفاع نتيجة زيادة مخاوف تقلص الإمدادات العالمية في ظل تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية ، واحتمال فرض عقوبات أكثر صرامة من الغرب على روسيا.

وارتفعت التعاقدات الآجلة لخام برنت، دولارين إلى 113.70 دولار للبرميل، كما ارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار إلى 108 دولارات للبرميل.

وكانت أسعار النفط شهدت تراجع الخميس الماضي، في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، لتحديد رؤية المتعاملون عقب ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية في مواجهة نقص المعروض العالمي.