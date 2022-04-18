“سلاح الفوضى”.. من المستفيد باستمرار #الحرب_الروسية_الأوكرانية؟ #عاجل

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، كان هناك من يسعى إلي إطالة أمد الصراع، وذلك لأنه المستفيد المباشر والأكبر.

وترى صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية ، أن الولايات المتحدة هذا المستفيد الذي يأمل في بقاء الصراع لخدمة لمصلحتها الجيوسياسية الخاصة ومصنعي الأسلحة الأمريكيين

وأشارت الصحيفة أن واشنطن قامت بتنفيذ جميع أنواع التعبئة والجهود، بعد بداية الأزمة الأوكرانية، وكل ما فعلته إطالة أمد الصراع فقط.

واكدت أن “الفوضى” كانت سلاح الولايات المتحدة لصالح مصنعي الأسلحة الأمريكيين، الذين تزداد مخزوناتهم بشكل ملحوظ.

كما ساهمت الفوضى في الحصول على “مكاسب جيوسياسية” من التلاعب بأوروبا والناتو تحت غطاء “التهديد الروسي”.

وفق خبراء إلى أن “المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو المستفيد المباشر والأكبر من إطالة أمد الصراع”