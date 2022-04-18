لهذا السبب.. ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، ارتفاعا مع صعود المعدن الأصفر عالمياً.

سعر الذهب في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الاثنين، إلى 239.55 ريال (63.88 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق)، اليوم الاثنين إلى 209.62 ريال (55.89 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الاثنين مستوى 179.67 ريال (47.91 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

وحول سعر الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 139.74 ريال (37.26 دولار).

سعر أوقية الذهب والجنيه في السعودية

وارتفع سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الاثنين ، إلى نحو 7.450 ألف ريال (1987 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، مستهل تعاملات اليوم الاثنين، نحو 1677 ريالا (447.16 دولار).